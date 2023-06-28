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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
28 يونيو 2023 10:31

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين.

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وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من؛ الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وجموع المواطنين.

المصدر: وام
عيد الأضحى
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حاكم الشارقة
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