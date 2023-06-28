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سعود بن صقر القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير

سعود بن صقر القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير
28 يونيو 2023 09:57

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

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وأكد فضيلة الإمام في خطبته، أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، مذكّرا بالدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو إليها ديننا الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها، ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

ودعا فضيلته في ختام خطبته، المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا الله تعالى أن يرحم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم، وأن يسكنهم فسيح جناته. 

 

 

 

المصدر: وام
عيد الأضحى
رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
صلاة العيد
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