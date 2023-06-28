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سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشارقة

سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشارقة
28 يونيو 2023 09:42

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ مانع النهدي، خطبة عيد الأضحى المبارك، تناول فيها شعائر العيد وأهميتها وعِظم شأنها عند الله عز وجل، مشيراً إلى النعم الكبيرة التي ينعم الله تعالى بها على عباده، والتي تستلزم الشكر والحمد واستثمارها بما يرضي الله، ومنها الأمن والأمان وولاة الأمر الصالحين وغيرها.

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ولفت خطيب العيد، إلى نعمة الأرحام التي يوصي الله سبحانه وتعالى بوصلها، وتعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، بالإضافة إلى نعمة الأبناء، موصياً الآباء والأمهات بالحرص على تربيتهم بما يرضي الله عز وجل، والاقتداء بالسنة النبوية في ذلك.

كما وجه خطيب العيد، العديد من النصائح لأفراد وفئات المجتمع من الذكور والإناث، وأوصاهم بالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى في شؤون حياتهم كافّة.

 

المصدر: وام
عيد الأضحى
الشارقة
سلطان القاسمي
صلاة العيد
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