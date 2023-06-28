الخميس 29 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا
28 يونيو 2023 09:28

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا، بمنطقة الراس في أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.                                              

وأم المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد، حيث أوصاهم بتقوى الله حق التقوى ومراقبتة في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى، قائلا إن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وكرم نصل فيه أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا.                      

وأضاف أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذا اليوم المبارك، بذبح الأضاحي اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، موضحا أن هذه الأيام هي أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور.                                                

أخبار ذات صلة
دعوات للتماسك والتكافل والوحدة في عيد الأضحى
سيف بن زايد: أجمل التبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات

وأكد أن يوم عيدنا هذا من أعظم الأيام وأن خير ما يقدمة المسلم فيه لربه عز وجل، هو ذبح الأضحية، موضحا أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي إلى الأصدقاء والجيران وأن يتصدق على المحتاجين؛ لتعم الفرحة والسعادة والبهجة.

ودعا الخطيب، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، وأن يوفقهم لما فيه خير شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما ابتهل الخطيب للمولى العلي القدير، أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين، طيب الله ثراهم، برحمته وأن يرحم شهداء الوطن وأن يجزي أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم خير الجزاء.

وعقب الانتهاء من الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذة المناسبة السعيدة.                                      

 

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
عيد الأضحى
صلاة العيد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
اليوم 12:53
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
دنيا
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
اليوم 12:18
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©