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محمد بن زايد: العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح

محمد بن زايد: العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح
28 يونيو 2023 08:48

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وأكد سموه أن العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح.. وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار".

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ودعا سموه الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر":"أبارك لإخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله.. العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح.. وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الأضحى
العيد
محمد بن زايد
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