حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

دبي (الاتحاد)

أدت بسلامة الله وحمده بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أمس 9 من ذي الحجة الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة أرض المشاعر المقدسة، مهللين مكبرين وملبين لنداء ربهم، رافعين أكف الضراعة، علت أصواتهم وامتزجت دموعهم وابتحت حناجرهم «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك»، وسط أجواء إيمانية حفتها الرحمة والسكينة والمغفرة، راجين العفو والمغفرة والرحمة من وجه ربهم الكريم.وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، استمرار تسخير كامل الجهود والمتابعة الحثيثة للحجاج، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الجهات المتعاونة في المملكة العربية السعودية ومكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة حجاج البعثة، وعلى الجهود الاستثنائية المبذولة لخدمة حجاج ضيوف الرحمن.

وقال هلال الفيلي، المتحدث الإعلامي للبعثة، إن جميع حجاج دبي بخير وسلام، والحمد لله، ويتمتعون بصحة جيدة، وأبدوا كامل استعدادهم الروحي والبدني لتكملة أداء بقية المناسك وسط متابعة حثيثة من طاقم البعثة في أرض المشاعر المقدسة.

وأشار الفيلي إلى أن حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي ينفرون الآن من جبل عرفات، متجهين إلى المبيت في مشعر مزدلفة، حيث يتم إلقاء محاضرة تثقيفية لتوعية الحجيج ببقية المناسك في مزدلفة، ومن ثم يتوجهون صباح غد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لرمي جمرة العقبة الأولى ونحر الهدي بإذن الله ثم طواف الإفاضة.