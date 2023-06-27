حمدان بن زايد: الأمان والازدهار للإمارات

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أبارك لرئيس الدولة ونائبيه والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والخير والازدهار».

كما يؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر مزيرعة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة، وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

ويستقبل سموه عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة جموع المهنئين بقصر مزيرعة.