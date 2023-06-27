طحنون بن محمد: عيد خير وسلام على الجميع

العين (وام)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، والجاليتين العربية والإسلامية المقيمتين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات وولي عهده حفظهم الله، ولشعب الإمارات الكريم حلول عيد الأضحى المبارك. نسأل المولى أن يعود علينا وعلى العالم أجمع بالأمن والخير والسلام».