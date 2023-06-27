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خالد بن زايد: حفظ الله بلادنا الغالية

خالد بن زايد: حفظ الله بلادنا الغالية
28 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده المولى عز وجل على سموه بالخير والصحة والعافية.
كما هنأ سموه بهذه المناسبة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والمواطنين والمقيمين، أعادها الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وحفظ بلادنا الغالية، وأن يديم علينا التقدم والازدهار، وأن يجعل العيد مناسبة للتآزر والتراحم والتسامح، ولنعمل جميعاً على خدمة دولتنا الغالية وتطورها وتقدمها إلى الأمام.

خالد بن زايد
الإمارات
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