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سعيد بن طحنون: أعاده الله على الإمارات بالعزة والرفعة

سعيد بن طحنون: أعاده الله على الإمارات بالعزة والرفعة
28 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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رفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية. 
كما هنأ معاليه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك راجيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بالعزة والرفعة والازدهار.

سعيد بن طحنون
الإمارات
عيد الأضحى
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