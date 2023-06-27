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«الشارقة الخيرية» توزع 15 ألف وجبة ضمن مشروع «إطعام الطعام»

مقر الجمعية (من المصدر)
28 يونيو 2023 01:18

الشارقة (الاتحاد) 

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تزامناً مع وقفة عرفة حيث تتجلى الروحانيات في هذا اليوم المبارك الذي ينتظره كل مسلم بمشاعر من الفرحة والبهجة، قامت جمعية الشارقة الخيرية بتوزيع 15 ألف وجبة طعام لفئة العمالة المساعدة، وذلك ضمن مشروع «إطعام الطعام». وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: «يوم وقفة عرفة يتميز بالعديد من الأعمال الصالحة والخيرية، وتعتبر توزيع وجبات الطعام من بين الأفعال الإنسانية المهمة في هذا اليوم العظيم، وقد اعتادت الجمعية على تنظيم هذه المبادرة يوم وقفة عرفة من كل عام، بهدف إبراز قيم التكافل بين فئات المجتمع، موضحاً أن المبادرة تضمنت توزيع 15 ألف وجبة من الوجبات الغذائية المتكاملة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة، لتلبية احتياجات الأفراد المستهدفين.
حيث تم توفير الوجبات بالتنسيق مع عدد من المطابخ التي قامت على تحضير وتغليف الوجبات بعناية واهتمام كبير، لضمان توفير تجربة تناول طعام صحية ومريحة للمستفيدين.

الإمارات
الشارقة الخيرية
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
وقفة عرفة
عيد الأضحى
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