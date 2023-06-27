هزاع بن زايد: عيد الخير والازدهار للإمارات وأهلها

أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الأضحى، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بعيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه لهم جميعاً وللإمارات وأهلها مزيداً من الخير والتقدم والازدهار.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أسمى التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على سموه بموفور الصحة والعافية، ونهنئ نائبيه وولي عهده والحكام بهذه المناسبة، راجين الله أن يعيده على الإمارات وأهلها والعالم أجمع بالخير والازدهار وكل عام وأنتم بخير».