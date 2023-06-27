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نهيان بن زايد يهنّئ «حجاج مؤسسة زايد الإنسانية»

نهيان بن زايد يهنّئ «حجاج مؤسسة زايد الإنسانية»
28 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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هنَّأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حجاج برنامج زايد للحج، وجميع حجاج الإمارات، بأدائهم ركن الحج الأعظم – الوقوف بعرفة- وبعيد الأضحى المبارك.
وحث سموه القائمين على برنامج زايد للحج على بذل قصارى الجهد في تقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تحافظ على سلامة الحجاج، لاسيما من الآباء والأمهات من كبار المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم.
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام المؤسسة، تواصله الدائم مع أعضاء اللجنة المشرفة على برنامج زايد للحج، لمتابعة حسن سير البرنامج، داعياً إياهم إلى بذل الجهد المتواصل للمحافظة على نجاح البرنامج من جميع الجوانب (المعيشة والإقامة والتنقلات والصحة، وغيرها من التفاصيل) لتحقيق سعادة الحجاج.
وأشار الفلاحي إلى أن خدمة حجاج بيت الله من ضيوف برنامج زايد للحج شرف لمنتسبي مؤسسة زايد الإنسانية كافة، يسعى الجميع إليه، والذين يضعون نصب أعينهم وصية الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تنفيذ برنامجه السنوي مع تقديم خدمة تنال استحسان حجاج البرنامج.
من ناحيتها، أكدت اللجنة المشرفة على خدمات حجاج البرنامج، أن جميع الحجاج يتمتعون بصحة طيبة، وأن المشرفين وأصحاب الحملات والإداريين لا يتوانون في أداء واجبهم في خدمة ضيوف الرحمن، راجين الأجر من الله.
وعبَّر الحجاج المستفيدون من برنامج زايد للحج التابع لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عن سعادتهم بعد تأدية ركن الحج الأعظم، كما عبروا عن امتنانهم لمكرمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي مكنتهم من أداء فريضة الحج للمرة الأولى، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة في توفير كل الإجراءات والتسهيلات، وتنسيقها المستمر مع الحملات كافة، ومتابعة أدائها، وتواصلها مع الحجاج.

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