سعود المعلا يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بمدينة أم القيوين .

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وعدد من الشيوخ وكبارالمسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين فى قصر سموه بعد صلاة العصر المهنئين من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.