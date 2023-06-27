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«أسعدتموني» تحتفي بأبناء النزيلات

عبدالرحمن الشاعر والحضور خلال إحدى فعاليات المبادرة (من المصدر)
28 يونيو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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أطلقت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مبادرة «أسعدتموني»، الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء النزيلات، بتوزيع هدايا عيد الأضحى عليهم.
حضر إطلاق المبادرة، العميد عبد الرحمن خليفة الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم عزيزة علي عبد العزيز مدير إدارة سجن النساء بالوكالة، والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والنقيب كلثوم سالم سعيد رئيس قسم الأحداث في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط والأفراد.
وقال العميد الشاعر إن المبادرة تهدف إلى إسعاد أبناء النزيلات ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها شرطة دبي، انطلاقاً من دورها المجتمعي وحرصاً على تعزيز قيم التسامح والمحبة وإسعاد الأبناء في العيد من خلال توزيع الهدايا وكسوة العيد عليهم. بدورها، قالت المقدم عزيزة علي عبد العزيز إن إدارة سجن النساء توفّر أجواء إيجابيّة ومريحة لأطفال النزيلات مع كافّة مستلزماتهم من المأكل المناسب والمشرب وفحوصات طبيّة دوريّة وتعليم في أساسيات القراءة والكتابة.

مبادرة أسعدتموني
دبي
الإمارات
شرطة دبي
النزيلات
عيد الأضحى
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