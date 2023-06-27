«الفجيرة للموارد الطبيعية» تشارك في «دولاب الخير»

الفجيرة (وام)

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مبادرة «دولاب الخير» التي أطلقتها جمعية الفجيرة الخيرية، والهادفة إلى جمع أكبر كمية من الملابس والحقائب والأحذية وتوزيعها على المحتاجين.

وتأتي مشاركة المؤسسة في هذه المبادرة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، والتزاماً بدورها الإنساني في تعزيز مبادئ التسامح والخير والعطاء.

وشهدت المبادرة التي تُعد إلى جانب بعدها الإنساني والخيري، مبادرة خضراء مستدامة تساهم في المحافظة على البيئة، تفاعلاً كبيراً من موظفي المؤسسة الذين تسابقوا للمساهمة فيها، تعبيراً عن التزامهم بالعمل التطوعي تجاه إخوانهم، وحرصهم على تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.

وقال المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن المؤسسة تسعى منذ نشأتها للمشاركة في الحملات والمبادرات المختلفة، وتعمل على تسخير إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع والعمل التطوعي.