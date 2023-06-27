مراكز التسوق تشهد إقبالاً متزايداً من الجمهور ليلة العيد

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت المراكز التجارية وسوق الذهب في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأسر والأفراد لشراء مستلزمات العيد، وتوفير احتياجاتهم. وشهدت محال الملابس توافد أعداد كبيرة وازدحاماً لشراء الملابس الجديدة الخاصة بالأطفال، كما ضاعفت محال الخياطة ساعات العمل لديها، وواصل بعضها العمل صباحاً ومساء وذلك لتلبية طلبات الزبائن وتوفير ملابسهم الجديدة قبل العيد.

وتركزت النسبة الأكبر من الإقبال ليلة العيد على منافذ تجارة الملابس الجاهزة، والحقائب والأحذية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة لمتاجر العطور والمطاعم والمقاهي بداخل المولات التجارية.

وحظي المعدن الأصفر بإقبال كبير ليلة عيد الأضحى المبارك بغرض شراء «هدية العيد»، حيث يحرص مواطنون ومقيمون على شراء هدية العيد من المشغولات الذهبية.

ونظراً لزيادة الإقبال المرتقبة على المراكز التجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إطلاق مبادرة موسم عيد الأضحى، والتي تهدف إلى إتاحة التسوق للزوار والسائحين لفترة أطول خلال فترة الأعياد والمناسبات، والاستفادة من عروض التوفير والتنزيلات على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

وسيمدد عدد من المراكز التجارية في أبوظبي ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحاً، خلال أيام العيد لمنح الزوار تجربة أفضل، وبما يعود بالنفع كذلك على الوجهات الترفيهية خلال موسم العيد. وتتضمن مبادرة موسم عيد الأضحى عدداً من مراكز التسوق في إمارة أبوظبي وهي: بوابة الشرق مول، ودلما مول، وديرفيلدز مول، وياس مول، والمشرف مول، والخالدية مول، وغاليريا مول، والوحدة مول، وأبوظبي مول، ومارينا مول، ومكاني مول، الشامخة والعين مول ومكاني مول «زاخر».