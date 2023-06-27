الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مراكز التسوق تشهد إقبالاً متزايداً من الجمهور ليلة العيد

مراكز التسوق تشهد إقبالاً متزايداً من الجمهور ليلة العيد
28 يونيو 2023 01:19

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

شهدت المراكز التجارية وسوق الذهب في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأسر والأفراد لشراء مستلزمات العيد، وتوفير احتياجاتهم. وشهدت محال الملابس توافد أعداد كبيرة وازدحاماً لشراء الملابس الجديدة الخاصة بالأطفال، كما ضاعفت محال الخياطة ساعات العمل لديها، وواصل بعضها العمل صباحاً ومساء وذلك لتلبية طلبات الزبائن وتوفير ملابسهم الجديدة قبل العيد.
وتركزت النسبة الأكبر من الإقبال ليلة العيد على منافذ تجارة الملابس الجاهزة، والحقائب والأحذية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة لمتاجر العطور والمطاعم والمقاهي بداخل المولات التجارية.
وحظي المعدن الأصفر بإقبال كبير ليلة عيد الأضحى المبارك بغرض شراء «هدية العيد»، حيث يحرص مواطنون ومقيمون على شراء هدية العيد من المشغولات الذهبية.
ونظراً لزيادة الإقبال المرتقبة على المراكز التجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إطلاق مبادرة موسم عيد الأضحى، والتي تهدف إلى إتاحة التسوق للزوار والسائحين لفترة أطول خلال فترة الأعياد والمناسبات، والاستفادة من عروض التوفير والتنزيلات على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
وسيمدد عدد من المراكز التجارية في أبوظبي ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحاً، خلال أيام العيد لمنح الزوار تجربة أفضل، وبما يعود بالنفع كذلك على الوجهات الترفيهية خلال موسم العيد. وتتضمن مبادرة موسم عيد الأضحى عدداً من مراكز التسوق في إمارة أبوظبي وهي: بوابة الشرق مول، ودلما مول، وديرفيلدز مول، وياس مول، والمشرف مول، والخالدية مول، وغاليريا مول، والوحدة مول، وأبوظبي مول، ومارينا مول، ومكاني مول، الشامخة والعين مول ومكاني مول «زاخر».

مراكز التسوق
أبوظبي
الإمارات
التسوق في أبوظبي
ليلة العيد
العيد
عيد الأضحى
المراكز التجارية
المراكز التجارية بأبوظبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©