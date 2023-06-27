إقبال على شراء مستلزمات العيد في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت أسواق ومنشآت تجارية، أمس، إقبالاً لافتاً من قبل أفراد المجتمع، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اتجه عدد من المنشآت إلى توفير أهم مستلزمات العيد من الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية والشوكولاتة والحلويات وغيرها.

واتجهت منشآت تجارية، منها محال الحلويات والشوكولاتة إلى الاستعداد المسبق لاستقبال طلبات العيد عبر تجهيز التشكيلات الجديدة والحديثة من الحلويات التي تتزين بعبارات العيد والتي تقدم على الموائد وتختلف بالحجم والألوان، وقال محمد عبدالرحمن، عامل في أحد محال الشوكولاتة: «إن المحل استعد مسبقاً عبر اعتماد التصاميم والأشكال وأنواع الشوكولاتة المختلفة التي ستقدم في المحل أمام المستهلكين الراغبين في توفير احتياجاتهم من الشوكولاتة وأنواع الحلويات المختلفة لتقديمها للضيوف خلال أيام العيد».

وذكر أن أهم التشكيلات الحديثة التي يتم طرحها في الأسواق حالياً هي التي تتزين بعبارات العيد والتي تحظى بإقبال لافت من قبل الجميع، وقد يتجه بعضهم إلى شراء الجاهز الذي يتم إعداده وشراؤه مباشرة من المحل، فيما يفضل البعض عمل طلب خاص مسبق يقوم من خلاله باختيار أنواع الحلويات والشوكولاتة والألوان التي تتناسب مع المجالس والمنازل التي سيتم خلالها وضع صواني الحلويات والشوكولاتة بشكل منسق.

لم يختلف معه في الرأي سعيد محمد الذي ذكر أن المحل يقدم تشكيلات فاخرة وصواني مختلفة الأحجام، منها صغيرة الحجم والأخرى التي تأتي بأحجام كبيرة يتم شراؤها لتقديمها في المجالس التي تستقبل الضيوف على مدار العيد والتي تأتي بتشكيلات متميزة وتختلف أسعارها، بحسب الكميات والأصناف الموجودة فيها.

ولفت إلى أن المحل يحرص على اعتماد التصاميم مسبقاً لكي يتم تجهيزها وعرضها في المحل؛ بهدف سد حاجة الطلب التي تشهد إقبالاً ملحوظاً، خاصة ليلة العيد، حيث يتجه البعض نحو شراء الحلويات التي تقدم في منازلهم والأخرى التي يتم إرسالها إلى الأهل والأصدقاء من باب المعايدة بالعيد.

سلال الفاكهة

اتجهت محال الخضراوات والفواكه إلى إعداد سلال الفواكه التي تتنوع من خلالها الأصناف منها الفواكه الصيفية، وقال ناصر علي، عامل في أحد محال الخضراوات والفواكه: «إن الخضراوات والفواكه من الأصناف الضرورية التي تطلب خلال أيام العيد، حيث تدخل الخضراوات لطهي الأكلات المختلفة، فيما تقدم الفواكه على موائد العيد، لذا يحرص المحل على توفير المنتجات كافة التي تقدم للجمهور، ويتجه لشرائها ليلة العيد بكميات، بالإضافة إلى القيام بإعداد السلال المختلفة التي يفضل البعض شراءها بشكل مباشر وتقديمها مزينة بالشرائط والتصاميم المتنوعة».

وذكر أن الأسعار تختلف بحسب الحجم والأصناف المقدمة في السلال والتي تبدأ من 50 درهماً فما فوق، مشيراً إلى أن بعض الأفراد قد يتجهون إلى جلب الصواني والسلال المختلفة التي يتم تعبئتها بالفواكه وتزيينها كذلك بالورد والشوكولاتة.