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«فرحة بيت الخير» يُسعد 6 آلاف أسرة

«فرحة بيت الخير» يُسعد 6 آلاف أسرة
28 يونيو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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تسعى «بيت الخير» لإسعاد الأسر المواطنة الأقل دخلاً في الأعياد والمناسبات، من خلال برنامجها المجتمعي «فرحة» الذي يشكل قيمة مضافة لما تقدمه الجمعية للأسر المسجلة في قاعدة بياناتها، والأسر أو الحالات التي تحتاج إلى دعم طارئ، يعزز قدرتها على مواجهة ظروفها المعيشية في ظل تدني دخلها لسبب أو لآخر.  ويقدم برنامج فرحة دعماً خاصاً للأسر بمناسبة عيد الأضحى، من خلال مشروع الأضاحي السنوي الذي يعنى بإحياء شعيرة الأضحية، وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع المقاصب المعتمدة، وفق أفضل المعايير الصحية والبيئية، وبالإضافة إلى مشروع العيدية الذي يوزع هدايا نقدية على أبناء الأسر الأشد احتياجاً كعيدية ينعموا بها لتسعدهم خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تنشيط المشاريع المستمرة والموازية التي تعزز معاش الأسر.
وأعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن «بيت الخير» سوف تقوم بذبح 2000 أضحية، بقيمة إجمالية بلغت 1.300.000 درهم، من المتوقع أن يتم توزيع لحومها خلال أيام عيد الأضحى على ما يزيد على 5000 أسرة وحالة محتاجة.

بيت الخير
الإمارات
جمعية بيت الخير
عيد الأضحى
مشروع الأضاحي
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