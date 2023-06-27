الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«فرحة» تسعد 250 عاملاً

«فرحة» تسعد 250 عاملاً
28 يونيو 2023 01:17

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، ومؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، مبادرة «فرحة عامل»، استهدفت إدخال الفرحة إلى قلوب 250 عاملاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ووفرت المبادرة، مجموعة من الهدايا العينية التي تتضمن الأقمشة والعطور، إلى جانب وجبات من الطعام، بهدف مشاركتهم الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة الإسلامية التي تحرص الدولة بمختلف مؤسساتها على إبراز أهميتها ودورها في تعزيز الأواصر الأخوة الإنسانية.
وأكدت الدكتورة موزة غباش، رئيسة مؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على إبراز أهمية ودور هذه المناسبات في تعزيز المسؤوليات المجتمعية، وتكريس ثقافة العمل الإنساني.
بدوره، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمعات نظراً لدورها المحوري في مسيرة التنمية والبناء المستدام، مشيراً إلى حرص اللجنة على توظيف المناسبات الوطنية والدينية لإبراز جهود هذه الفئة، ومشاركتها الاحتفال بهذه المناسبات، وإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.

عيد الأضحى
دبي
الإمارات
العيد
اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©