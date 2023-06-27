«فرحة» تسعد 250 عاملاً

دبي (وام)

نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، ومؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، مبادرة «فرحة عامل»، استهدفت إدخال الفرحة إلى قلوب 250 عاملاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ووفرت المبادرة، مجموعة من الهدايا العينية التي تتضمن الأقمشة والعطور، إلى جانب وجبات من الطعام، بهدف مشاركتهم الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة الإسلامية التي تحرص الدولة بمختلف مؤسساتها على إبراز أهميتها ودورها في تعزيز الأواصر الأخوة الإنسانية.

وأكدت الدكتورة موزة غباش، رئيسة مؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على إبراز أهمية ودور هذه المناسبات في تعزيز المسؤوليات المجتمعية، وتكريس ثقافة العمل الإنساني.

بدوره، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمعات نظراً لدورها المحوري في مسيرة التنمية والبناء المستدام، مشيراً إلى حرص اللجنة على توظيف المناسبات الوطنية والدينية لإبراز جهود هذه الفئة، ومشاركتها الاحتفال بهذه المناسبات، وإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.