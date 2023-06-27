شواطئ أبوظبي.. وجهة مفضلة للعائلات والسياح

هالة الخياط (أبوظبي)

تستقطب شواطئ أبوظبي، خلال هذه الفترة من العام، الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، باعتبارها الوجهة المفضلة لهواة السباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام، في بيئة تتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء، إلى جانب ممارسة الرياضات البحرية المختلفة.

وتكتسب الشواطئ في أبوظبي أهمية على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث ظفرت 7 شواطئ في مدينة أبوظبي على جائزة العلم الأزرق العالمية. انعكاساً للمكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها؛ ونظراً لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيها واحتوائها على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية.

واستحوذت شواطئ أبوظبي على اهتمام كبير ضمن إطار استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي لتطوير المرافق العامة والسياحية نظراً لأهميتها في استقطاب السياح ومرتادي الشواطئ؛ ولذلك تتوافر في شواطئ أبوظبي المعايير الدولية المطلوب تحقيقها وخاصة معلومات التثقيف البيئي، جودة المياه، الإدارة البيئية والسلامة والخدمات وتجهيزات الراحة، وتوفير معدات الوقاية للمرتادين، كما تم تجهيز الشواطئ بأعلى المواصفات والخدمات العالمية، والاحتياجات التي يتطلع إليها مرتادي الشاطئ وفقاً للمقاييس العالمية واشتراطات الأمن والسلامة.

واستقبلت شواطئ مدينة أبوظبي الممتدة على الكورنيش وشاطئ البطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 440.773 مليون زائرا للاستمتاع بالبيئة الترفيهية والحضارية للشواطئ ومرافقها، حيث استقبلت الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي 270.562 زائراً، فيما استقبل شاطئ البطين 162.211 زائراً.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تسعى بشكل متواصل إلى مواءمة خدمات الشواطئ مع احتياجات الزوار، ولهذا تسعى إلى إدخال خدمات مختلفة ومرافق خدمية من شأنها تحقيق الترفيه والسعادة لمرتادي الشواطئ.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير الخدمات العصرية كافة، التي تلبي تطلعات مرتادي كورنيش أبوظبي، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتسهم في ترسيخ أركان التنمية المستدامة، تعزيزاً لسبل إسعاد ورفاهية أفراد المجتمع كافة.

وتتوافر في الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى اطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

معايير عالمية

أوضحت البلدية أن الشواطئ الممتدة على طول كورنيش أبوظبي تعد من الشواطئ ذات المعايير العالمية، وتضم العديد من المرافق، مثل مناطق ألعاب للأطفال، مكتبة شاطئية، الرياضات البحرية، خدمات الكراسي والمظلات الشاطئية.

وتولي البلدية عناية كبيرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على شواطئ أبوظبي، من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر البلدية خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ، وتصميم الشواطئ يسمح بسهولة التنقل في أنحاء الشاطئ كافة.

وتم تنفيذ نظام الرذاذ الضبابي على ممشى شاطئ كورنيش أبوظبي باستخدام مواد وتوصيلات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يتميز بالعمل على ترطيب الجو، لا سيما في أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للتخفيف من حرارة الجو عن مرتادي ممشى الشاطئ.