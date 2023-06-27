الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شواطئ دبي.. وجهة مثالية خلال العيد

شواطئ دبي.. وجهة مثالية خلال العيد
28 يونيو 2023 01:18

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

يبلغ عدد الشواطئ العامة في إمارة دبي 8 شواطئ، تتفاوت أطوالها والمساحات المخصصة للسباحة فيها، ومساحاتها الترابية ومسارات الجري التي تتضمنها، وهي شاطئ خور الممزر، وكورنيش الممزر، وجميرا 1، وجميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2، وشاطئ جبل علي، وهي جميعها حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج، كجودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات، ولمدة خمس سنوات متتالية. وتشتهر دبي بشواطئها الرملية الناعمة ومياهها الصافية التي تشكل عنصر جذب مهماً للزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لتكون بذلك من أبرز مقومات الجذب السياحي في الإمارة، في قطاعيها الداخلي والخارجي، سواء من خلال الشواطئ المفتوحة والتي لا تدخر الإمارة جهداً في إمدادها بالمرافق والخدمات كافة التي تضمن بها راحة الزائر، أو من خلال المنتجعات الشاطئية التي توفر للزائر أعلى مستويات الفخامة والرفاهية. بالإضافة إلى ما اشتهرت به شواطئ دبي عالمياً كوجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية، بما تتسم به من مميزات تناسب إقامة واستضافة شتى أنواع الفعاليات الرياضية المائية، مدعومة في ذلك ببنية تحتية وقطاعات خدمية متنوعة تثري من تجربة ريادة شواطئ دبي، وتحقق أعلى مستويات السعادة لزوارها. 
وخصصت إمارة دبي 3 شواطئ جديدة للسباحة الليلية في كل من شواطئ: جميرا 2، جميرا 3، وأم سقيم 1، بطول إجمالي يبلغ 800 متر، وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى المرتادين، إضافة إلى أنظمة إنارة تتيح الفرصة للمقيمين والسياح للاستمتاع بالسباحة في شواطئ دبي على مدار 24 ساعة يومياً، ما يعكس جاذبية دبي كمدينة نابضة بالحياة طيلة أيام السنة. وتبدأ فترة السباحة الليلية في تلك الشواطئ من غروب الشمس وحتى شروق اليوم التالي، بما يجعل إمارة دبي متفردة في توفير هذا النوع من المرافق على مستوى المنطقة، كما يتم تجهيز تلك الشواطئ بكادر مؤهل من المنقذين مزودين بجميع متطلبات الإنقاذ والإسعاف اللازمة، ضماناً لتحقيق جميع معايير ومتطلبات الأمن والسلامة للمرتادين.

شواطئ دبي
دبي
الإمارات
العيد
عطلة العيد
إجازة العيد
عيد الأضحى
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©