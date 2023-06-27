شواطئ دبي.. وجهة مثالية خلال العيد

آمنة الكتبي (دبي)

يبلغ عدد الشواطئ العامة في إمارة دبي 8 شواطئ، تتفاوت أطوالها والمساحات المخصصة للسباحة فيها، ومساحاتها الترابية ومسارات الجري التي تتضمنها، وهي شاطئ خور الممزر، وكورنيش الممزر، وجميرا 1، وجميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2، وشاطئ جبل علي، وهي جميعها حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج، كجودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات، ولمدة خمس سنوات متتالية. وتشتهر دبي بشواطئها الرملية الناعمة ومياهها الصافية التي تشكل عنصر جذب مهماً للزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لتكون بذلك من أبرز مقومات الجذب السياحي في الإمارة، في قطاعيها الداخلي والخارجي، سواء من خلال الشواطئ المفتوحة والتي لا تدخر الإمارة جهداً في إمدادها بالمرافق والخدمات كافة التي تضمن بها راحة الزائر، أو من خلال المنتجعات الشاطئية التي توفر للزائر أعلى مستويات الفخامة والرفاهية. بالإضافة إلى ما اشتهرت به شواطئ دبي عالمياً كوجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية، بما تتسم به من مميزات تناسب إقامة واستضافة شتى أنواع الفعاليات الرياضية المائية، مدعومة في ذلك ببنية تحتية وقطاعات خدمية متنوعة تثري من تجربة ريادة شواطئ دبي، وتحقق أعلى مستويات السعادة لزوارها.

وخصصت إمارة دبي 3 شواطئ جديدة للسباحة الليلية في كل من شواطئ: جميرا 2، جميرا 3، وأم سقيم 1، بطول إجمالي يبلغ 800 متر، وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى المرتادين، إضافة إلى أنظمة إنارة تتيح الفرصة للمقيمين والسياح للاستمتاع بالسباحة في شواطئ دبي على مدار 24 ساعة يومياً، ما يعكس جاذبية دبي كمدينة نابضة بالحياة طيلة أيام السنة. وتبدأ فترة السباحة الليلية في تلك الشواطئ من غروب الشمس وحتى شروق اليوم التالي، بما يجعل إمارة دبي متفردة في توفير هذا النوع من المرافق على مستوى المنطقة، كما يتم تجهيز تلك الشواطئ بكادر مؤهل من المنقذين مزودين بجميع متطلبات الإنقاذ والإسعاف اللازمة، ضماناً لتحقيق جميع معايير ومتطلبات الأمن والسلامة للمرتادين.