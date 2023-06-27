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«السلامة والأمان» على شاطئ عجمان

نقطة الإنقاذ البحري على شاطئ عجمان (من المصدر)
28 يونيو 2023 01:17

سعيد أحمد (عجمان) 

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تتميز إمارة عجمان بشواطئها الجميلة، التي تتوافر فيها الخدمات المتنوعة، وتحقق اشتراطات السلامة والأمان، وتستقطب الجمهور لممارسة الرياضة والمشي والسباحة، وقضاء أوقات ممتعة على الرمال، ومشاهدة غروب الشمس، والاستمتاع بالطبيعة البحرية. وقد حصل شاطئ كورنيش عجمان على العلم الأزرق، بعد تطبيقه المعايير العالمية المطلوبة للمحافظة على البيئة الشاطئية، وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان، وتعمل دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على التأكد من جودة مياه البحر، من خلال المختبرات المعتمدة والموثوقة للقيام بفحص مياه البحر مرة في الشهر، والتأكد أنها سليمة لزوار الشاطئ. ويضم شاطئ كورنيش عجمان، منطقة مخصصة للأطفال وألعاب كرة القدم والطائرة، وتتوافر فيه مسارات للدراجات الهوائية ومسارات للجري على امتداد الشاطئ، بالإضافة إلى المطاعم المختلفة والخدمات الأخرى.
وتسعى البلدية إلى تعميم الثقافة الإيجابية ونشر مبادئ الاستدامة بين فئات المجتمع، والإرشاد للأساليب الصحيحة الواجب اتباعها في حال ارتياد البحر، وتبني خطة متكاملة في الحفاظ على الشواطئ، وتوفير المنقذين، والإسعافات الأولية، وخطة تعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير مياه للشرب نقية ومواقف للسيارات، ومسارات لأصحاب الهمم. وتشهد شواطئ الإمارة، إقبالاً كبيراً وخاصة في فترة الإجازات لممارسة السباحة، وتقوم دوريات نقطة الإنقاذ البحري بعجمان، بجولات يومية على الشاطئ، وتتوقف عند أماكن تجمع الأسر والأطفال؛ بهدف توعيتهم وتقديم النصائح والإرشادات لهم بعدم ارتياد البحر في حال ارتفاع الأمواج أو في فترة الليل، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من حوادث الغرق.

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