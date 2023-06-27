الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شاطئ «البيت متوحد» يستقطب زوار أم القيوين

منقذ يراقب الشاطئ للحفاظ على سلامة الجمهور (من المصدر)
28 يونيو 2023 01:18

سعيد أحمد (أم القيوين) 

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

يعد شاطئ البيت متوحد بأم القيوين، الأكثر إقبالاً للجمهور، لممارسة السباحة والرياضة البحرية، حيث خصصت دائرة بلدية أم القيوين، منطقة آمنة للسباحة على الشاطئ، ووفرت 4 منقذين للتعامل مع حالات الغرق وتوعية مرتادي الشاطئ. 
ويبلغ طول شاطئ البيت متوحد بأم القيوين، نحو 1200 متر، ويشمل على نقاط للإنقاذ البحري، ومنطقة ألعاب للأطفال، وأشجار ومواقف للسيارات، كما تعتبر المنطقة الآمنة للسباحة، خالية من التيارات البحرية، وقريبة من المنقذين، وتوجد بها خاصية الأعلام بألوان الأحمر، الذي يدل على عدم الدخول للبحر، والأصفر يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر قبل ممارسة السباحة، والأخضر يسمح بدخول البحر في الأوقات المحددة. 
وتعمل بلدية أم القيوين، ضمن خططها المستقبلية للشواطئ، على توسعة نطاق المنقذين لتغطية أكبر مساحة لشواطئ الإمارة، والتي تعد وجهة جمالية ومتنفساً للعائلات في الأجواء المختلفة، حيث حددت الفترة المسموح لممارسة السباحة على الشاطئ من الساعة 6 صباحاً وحتى غروب الشمس؛ بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الشاطئ من حوادث الغرق. 
العلم الأحمر
وتتخذ بلدية أم القيوين سياسة العلم الأحمر، في حال وجود خطر على مرتادي الشاطئ، حيث يوضح عند رفعه منع دخول البحر بأي شكل من الأشكال، باعتبار أن رفع الأعلام، سياسة عالمية تدل لحالات مختلفة، مثل اضطراب البحر، أو اقتراب عاصفة أو ارتفاع الأمواج أو وجود خطر من كائنات بحرية. 
وتحث بلدية أم القيوين، زوار شواطئ الإمارة، بممارسة السباحة في المنطقة الآمنة، المزودة بالمنقذين، وعدم ترك الأطفال بمفردهم بالقرب من البحر، وارتداء سترة النجاة عند السباحة، وعدم دخول البحر في حال اضطرابه وارتفاع الأمواج، واتباع النصائح والإرشادات الموجودة على اللوحات، والتأكد من رفع العلم الأخضر، حفاظاً على سلامة الجميع.

شواطئ أم القيوين
أم القيوين
الإمارات
العيد
عيد الأضحى
إجازة العيد
عطلة العيد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©