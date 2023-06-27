الأربعاء 28 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شواطئ رأس الخيمة.. مقصد رئيسي للأهالي والزائرين

توفير منقذين في مختلف شواطئ رأس الخيمة
28 يونيو 2023 01:17

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

تستقبل الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية ومتنزهات وشواطئ رأس الخيمة آلاف الأسر والأفراد خلال أيام العيد للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك والتي سعت مسبقاً للتجهيزها وتحضيرها وصيانتها مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة بالإمارة والتي حرصت على أن تكون تلك الوجهات جاهزة لاستقبال الزوار والسياح، وكل من تطأ قدمه أرض الإمارة.
وأوضح المهندس خالد العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ «الاتحاد»، أن مشاريع التطوير التي شهدتها شواطئ رأس الخيمة البحرية المفتوحة ساهمت في تحقيق استراتيجية الإمارة، بتحويلها لمكان للاستجمام والرياضة والترفيه، وفق أعلى المواصفات، لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في الإمارة، وتوافر الأجواء المناسبة لسكان وزائري الإمارة.
وأشار العلي، إلى أن الدائرة حريصة على تحقيق السلامة الشاطئية لمرتادي الشواطئ الأربعة، وهي شاطئ الرمس والمعيريض والفلامينجو، وأخيراً شاطئ الدهان، وذلك عبر إنشاء منصات أبراج المراقبة البحرية على الشواطئ المفتوحة، ناهيك عن تخصيص منقذين محترفين، والبالغ عددهم 10 منقذين تم توزيعهم على أربعة شواطئ.
وأجمع الأهالي وزوار شواطئ الإمارة على أن التجهيزات والتطورات التي شملت جميع شواطئ رأس الخيمة، أهّلتها لأن تكون إحدى الوجهات الرئيسية التي يقصدها الأهالي والأسر لقضاء الإجازات، خاصة مع وجود المنقذين والمتابعين والمشرفين، ليكون الزوار بمأمن وسلامة.
وقال المواطن سيف حمد الخنبولي، إنه كغيره من مترددي شواطئ الإمارة بشكل دوري، خاصة بعدما طرأت على شواطئ الإمارة من تغييرات كبيرة، سواء بتوفير المنقذين والمرافق أو الاحتياجات الأخرى التي يحتاج إليها الزائر، ناهيك عن وجود سيارات بيع الأكلات والمشروبات التي تقي وتخفف حر الصيف.

شواطئ رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
العيد
إجازة العيد
عطلة العيد
عيد الأضحى
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
الإمارات
سيف بن زايد يعزّي في وفاة حمد بن سالم بن ركاض العامري
اليوم 21:03
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 20:49
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
عربي ودولي
بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©