شواطئ رأس الخيمة.. مقصد رئيسي للأهالي والزائرين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تستقبل الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية ومتنزهات وشواطئ رأس الخيمة آلاف الأسر والأفراد خلال أيام العيد للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك والتي سعت مسبقاً للتجهيزها وتحضيرها وصيانتها مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة بالإمارة والتي حرصت على أن تكون تلك الوجهات جاهزة لاستقبال الزوار والسياح، وكل من تطأ قدمه أرض الإمارة.

وأوضح المهندس خالد العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ «الاتحاد»، أن مشاريع التطوير التي شهدتها شواطئ رأس الخيمة البحرية المفتوحة ساهمت في تحقيق استراتيجية الإمارة، بتحويلها لمكان للاستجمام والرياضة والترفيه، وفق أعلى المواصفات، لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في الإمارة، وتوافر الأجواء المناسبة لسكان وزائري الإمارة.

وأشار العلي، إلى أن الدائرة حريصة على تحقيق السلامة الشاطئية لمرتادي الشواطئ الأربعة، وهي شاطئ الرمس والمعيريض والفلامينجو، وأخيراً شاطئ الدهان، وذلك عبر إنشاء منصات أبراج المراقبة البحرية على الشواطئ المفتوحة، ناهيك عن تخصيص منقذين محترفين، والبالغ عددهم 10 منقذين تم توزيعهم على أربعة شواطئ.

وأجمع الأهالي وزوار شواطئ الإمارة على أن التجهيزات والتطورات التي شملت جميع شواطئ رأس الخيمة، أهّلتها لأن تكون إحدى الوجهات الرئيسية التي يقصدها الأهالي والأسر لقضاء الإجازات، خاصة مع وجود المنقذين والمتابعين والمشرفين، ليكون الزوار بمأمن وسلامة.

وقال المواطن سيف حمد الخنبولي، إنه كغيره من مترددي شواطئ الإمارة بشكل دوري، خاصة بعدما طرأت على شواطئ الإمارة من تغييرات كبيرة، سواء بتوفير المنقذين والمرافق أو الاحتياجات الأخرى التي يحتاج إليها الزائر، ناهيك عن وجود سيارات بيع الأكلات والمشروبات التي تقي وتخفف حر الصيف.