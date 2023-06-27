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زيارات «إصلاحية أبوظبي» خلال العيد عبر «نافذتي»

زيارات «إصلاحية أبوظبي» خلال العيد عبر «نافذتي»
28 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية/ الوثبة وإدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية / العين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر تطبيق نافذتي. ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد.
وستكون الزيارات حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023 في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يومياً خلال إجازة العيد.

إصلاحية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
العيد
عيد الأضحى
المؤسسات العقابية والإصلاحية
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