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الإمارات

شرطة دبي تؤكد الجاهزية لعيد الأضحى المبارك

عبدالله المري
28 يونيو 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمُقيمين كافة في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي، لاستقبال عيد الأضحى من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاماً. ودعا معاليه المواطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي وشركاؤها على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مُستخدمي الطرق ومرتادي الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى.
كما دعا معاليه مُستخدمي الطريق والسائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب المخالفات المرورية كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق من أجل عيد خالٍ من الحوادث، خاصة الخطرة منها، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة عيد سعيدة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عيد الأضحى
عبدالله المري
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