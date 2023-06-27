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«أبوظبي للدفاع المدني» تحذر من مخاطر الألعاب النارية

«أبوظبي للدفاع المدني» تحذر من مخاطر الألعاب النارية
28 يونيو 2023 01:18

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأسر إلى ضرورة الانتباه لأبنائهم وأطفالهم من مخاطر الألعاب النارية وعدم استخدامها للاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك. موضحة أن بعض الأطفال وحتى الشباب يعمدون في غفلة من رقابة الأهل إلى شراء الألعاب النارية واللعب بها ما يشكل تهديداً جدياً على صحتهم وسلامتهم، والتي قد ينجم عنها وقوع حرائق أو إصابات بسيطة أو متوسطة أو بليغة. 
وناشدت أولياء الأمور مراقبة أبنائهم والحذر من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يمكن أن تلحق بهم عند استخدامها ابتهاجاً بفرحة العيد. وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حرصها للتصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية، داعية أفراد المجتمع إلى تجنب هذه الألعاب النارية والمفرقعات حتى لا يتعرض الأطفال إلى حروق أو إصابات في أجسادهم.
ودعت الهيئة أولياء الأمور، إلى المشاركة المجتمعية مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتعريف أبنائهم بمخاطر الألعاب النارية وأضرارها، داعية لضرورة تعزيز الدور الرقابي ومتابعة الأبناء وردعهم عن استخدام هذه الألعاب النارية والمفرقعات التي تضر بالفرد والممتلكات والمكتسبات العامة. كما تواصل الهيئة جهودها المستمرة للحد من كل المظاهر السلبية والسلوكيات الضارة بسلامة الفرد والمجتمع، للتوعية بأضرار الألعاب النارية والمفرقعات الخطرة التي قد ينجم عنها أمور لا تحمد عقباها، والتي هي في حقيقة الأمر، تشكل خطورة على المجتمع بأكمله، وتتسبب في نشوب الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة.

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