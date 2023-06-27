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رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع قادة عدد من الدول وشيخ الأزهر

رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع قادة عدد من الدول وشيخ الأزهر
27 يونيو 2023 22:40

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من .. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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وأعرب الجميع بهذه المناسبة عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والسعادة سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار .

المصدر: وام
عيد الأضحى
الإمارات
محمد بن زايد
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