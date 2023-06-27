«ساعد» لقائدي المركبات المسافرين براً: فحص السيارة ضروري لتجنب مشاكل الطريق

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعا الخبير المروري الرئيس التنفيذي لـ «جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، الدكتور جمال العامري، المواطنين والمقيمين والزائرين، سائقي المركبات المسافرين براً عن طريق المنافذ الحدودية البرية، إلى الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية، والتقيد بالسرعات المقررة على الطريق، بما يعزز أمنهم ويضمن سلامتهم، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والانتباه كافة أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

ولفت إلى أن دوريات الشرطة العاملة على مستوى الدولة، تقوم بضبط ومراقبة مكثفة على الطرق الخارجية كافة على مدار اليوم، خاصة على طرق المنافذ الحدودية التي تعتبر الرئة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالدول المجاورة، حيث تشهد الفترة الحالية حركة مرورية للمغادرين والقادمين فيما بين الدول المجاورة لقضاء عطلة الإجازة الصيفية.

البرامج التوعوية

وحث العامري ضمن البرامج التوعوية لـ «جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، على مدار العام، بضرورة التقيد بالسرعات القانونية والانتباه لمفاجآت الطريق، وأخذ قسط كاف من الراحة عند الشعور بالتعب أو الإعياء في أي مرحلة من مرحل الرحلة، وإيقاف المركبة على الجانب الأيمن خارج الطريق، وتشغيل الإشارات الرباعية لتحذير المركبات الأخرى القادمة من الاتجاه نفسه، ووضع المثلث التحذيري على جانب الطريق.

وأكد ضرورة التقيد بالحمولات القانونية المقررة، وأن لا يزيد ارتفاعها عن 60 سم فوق سطح المركبة، مشيراً إلى أنه بحسب قواعد وإجراءات الضبط المروري، فإن مخالفة الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر حسب المادة القانونية المرورية رقم (100 و101) من جدول الغرامات، تبلغ غرامتها 500 درهم، وتسجيل أربع نقاط سوداء، فضلاً عن مخالفة تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة، وغرامتها 500 درهم.

ودعا العامري سائقي السيارات إلى التأكد قبل البدء برحلة السفر بالبر، من فحص السيارة جيداً، والتأكد من سلامتها من الناحية الميكانيكية، وتفقد الإطارات واستخدام النوعيات ذات الجودة العالية، وعدم استبدال الإطارات المنتهية الصلاحية أو المقلدة حتى لا يتعرض سائقو السيارات إلى حوادث انفجار الإطارات والتي تزيد نسبتها خلال الفترة الصيفية، نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

الانتباه

ودعا العامري إلى الانتباه والتيقظ من مسألة عامل الحرارة والاحتكاك للإطار بالإسفلت في درجة حرارة قد تصل إلى 55 درجة مئوية، الأمر الذي يضاعف من مخاطر احتمال انفجار الإطار، خاصة إذا كانت به عيوب في التخزين والتصنيع أو الاستخدام السيئ، لافتاً إلى أن حوادث انفجار الإطارات التي تقع خلال الصيف، غالباً ما ينجم عنها إصابات بليغة، وقد تصل كذلك إلى الوفاة.

المثلث العاكس

ناشد العامري السائقين بإيقاف مركباتهم خارج الطريق في مكان مناسب في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك مع تشغيل الإشارات التحذيرية الأربع، ووضع المثلث العاكس، ورفع غطاء المحرك والانتظار حتى تنخفض درجة الحرارة تماماً، وملء المبرد أو شبكة تبريد الهواء في السيارة بالماء، والتأكد من إغلاق الغطاء وإعادة تشغيل المحرك، ومن ثم التوجه لأقرب ورشة لتصليح المركبة أو طلب المساعدة من غرف العمليات المركزية لوجود سيارات الدعم والمساندة علي الطرق الخارجية.

السرعات المقررة

أكد الدكتور جمال العامري ضرورة التقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية بسلطنة عُمان، بحيث يتم تطبيق عقوبة على السائق عند تجاوز السرعة بـ (75) كم في الساعة فوق السرعة المقررة وحجز المركبة، بالإضافة إلى أن السلطات بالمملكة العربية السعودية تقوم بضبط المركبات التي تتجاوز السرعات المقررة على الطريق. ونوّه بضرورة الالتزام والتقيد بنسبة تلوين الزجاج للمركبات (المخفي) بنسبة 30‎‎% ولا يسمح بالعاكس، ونحذر كذلك من مخاطر الطريق التي تنتشر فيه الإبل السائبة، ما يعرض حياة العابرين للخطر، ويجب الالتزام بجلوس الأطفال في المقاعد الخلفية بالمركبة.