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حجاج الدولة ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

حجاج الدولة ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
27 يونيو 2023 22:21

توجه حجاج الدولة مساء اليوم إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم بعد الوقوف على صعيد عرفات مع ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وشهد الحجاج وقوف عرفة في مشهد مهيب من التضرع والدعاء راجين من الله العلي القدير أن يتقبل منهم حجهم ثم نفروا من صعيده الطاهر إلى مزدلفة.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن حجاج الدولة بخير وتم تفويجهم من عرفات إلى مزدلفة بكل يسر تنفيذا للخطة التي اعتمدتها المكتب بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وأبدى حجاج الدولة ارتياحهم وسعادتهم لما وجدوه من المستوى الراقي من التجهيزات والخدمات.
وثمن الدكتور محمد الكعبي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج بمختلف اجناسهم والذين جاءوا من كل فج عميق.
ورفع الدكتور محمد مطر الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يديم عليهم موفور الصحة ودوام العافية وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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