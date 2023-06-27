رئيس الدولة يهنئ هاتفياً كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء اليونان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " خلال اتصال هاتفي .. معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية اليونان.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته لرئيس وزراء اليونان التوفيق والنجاح في خدمة بلده وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والنماء متطلعاً إلى العمل المشترك في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية لما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه اليونان وشعبها.