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حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى المبارك

حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى المبارك
27 يونيو 2023 20:59

 بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين، داعيا العلي القدير أن يعيد هذة المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة إلى أيضاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والاسلامية ..متمنيا من العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بدوام الصحة والعافية وعلى شعوبهم بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والاسلامية.

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