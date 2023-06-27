حجاج الإمارات يستكملون أداء ركن الحج الأعظم ويتأهبون لاستكمال المناسك

حسين الحمادي (مكة المكرمة)

أكمل حجاج دولة الإمارات يوم أمس، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف في صعيد عرفة، متضرعين إلى المولى القدير بقبول مناسكهم والاستجابة لدعواتهم.

ومنذ الصباح الباكر بدأ حجاج الدولة في الوصوع إلى مخيمهم بصعيد عرفة تحت إشراف مكتب شؤون حجاج الدولة وبالتنسيق مع حملات الحج، وبالتنسيق أيضاً مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات سلامة جميع حجاج الإمارات أثناء أدائهم المناسك ووقوفهم بعرفة.

وقال: من صعيد عرفات الطاهر وتحديداً من مخيم حجاج دولة الامارات اطمئن الجميع بأن حجاج الدولة بخير وفي صحة وسلامة وهناك فرق صحية وطبية تتابع أوضاعهم أولاً بأول وهناك من الفرق الوعظية والواعظات من يرد على استفساراتهم.

وأضاف الكعبي: الحمد لله في صباح يوم عرفة اكتمل وصول جميع حجاجنا إلى المخيم الذين أدوا صلاة الظهر وهم عاكفين على الدعاء متضرعين إلى الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، مترحمين على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،

وأضاف: نتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لما تبذله من خدمات متميزة ومتطورة في خدمة الحجيج.

وأشار إلى تفويج الحجاج إلى مزدلفة وفق الخطة المرسومة بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث يستكملون بقية المشاعر.

من جانبه توجه محمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام لحجاج دولة الإمارات، كما نشكر القائمين على منظومة الحج بالمملكة العربية السعودية بدءا من خادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان وكافة المؤسسات التي تعمل على قدم وساق لضمان راحة كافة الحجاج القادمين إلى بيت الله الحرام.

وأضاف: حجاج الامارات تم تسكينهم في المخيمات وهم بخير وسلامة وهو يؤدون المناسك في هذا اليوم الجليل يوم عرفة، ويستعدون لاستكمال مناسكهم مثل التفويج بمزدلفة ورمي الجمرات والطواف.