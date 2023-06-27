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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 يونيو 2023 17:30

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار.
كما توقع المركز - في نشرته اليومية - أن يكون طقس الغد رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:18 والثاني عند الساعة 21:02، والجزر الأول عند الساعة 13:35 والثاني عند الساعة 04:20.
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:27 والثاني عند الساعة  07:02  والجزر الأول عند الساعة 09:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:00 .

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المصدر: وام
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