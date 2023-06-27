شرطة أبوظبي تشارك 50 طفلاً من أصحاب الهمم فرحة العيد

أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 50 طفلاً من مركز العين للتوحد، بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث قدّمت لهم الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة "فرحة عيد" التي نفذتها إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات، بهدف إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الأطفال وتثقيفهم مرورياً.

وقال العقيد مطر عبد الله المهيري، مدير إدارة مرور العين، إن المبادرة تضمنت توزيع كتيبات رسم على الأطفال، وهدايا متنوعة؛ تعزيزاً لمبدأ التراحم وللإسهام في دمج الأطفال في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الفعاليات المختلفة.

واطلع الأطفال على أهداف دورية الطفل المرورية، وهي عبارة عن سيارة ذكية صغيرة الحجم، توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي، ومزودة بشاشة عرض ذكية وكاميرا، وتقنيات مختلفة، وتحمل ملصقات وعبارات توعوية بصورة جذابة.

ونظمت إدارة المرور في العين، للأطفال، محاضرة تثقيفية حول قواعد السلامة المرورية، بجانب عرض أفلام كارتونية، ومسابقات توعية مرورية لقيت تفاعلاً كبيراً من الأطفال، الذين أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه الفعالية.