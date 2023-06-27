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محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير

محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير
27 يونيو 2023 12:55

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني إلى شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب سموه على حسابه في تويتر: «كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام.. يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة.. ودعاؤهم واحد.. ورجاؤهم رحمة الله ومغفرته وجنته.. نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم دوماً وأبداً على الخير والمحبة والسلام».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
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