«شرطة أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات النزلاء خلال العيد عبر «نافذتي»

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع متمثله في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية- الوثبة وإدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية -العين خلال عطلة عيد الاضحى المبارك عبر تطبيق نافذتي.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد.

وستكون الزيارات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق27 يونيو الجاري إلى يوم الجمعة 30 يونيو 2023 في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يومياً خلال إجازة العيد.