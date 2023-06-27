السيطرة على حريق برج عجمان ون وإخماده في عجمان

تمكنت فرق الدفاع المدني وشرطة عجمان من السيطرة على حريق في برج 02 أحد أبراج عجمان ون وإخماده دون وقوع أي إصابات.

أوضح العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون ( 02 ) في موقع الحدث كذلك تم تنظيم فريق عمل برئاسة ضابط مناوب على مدار الساعة للإشراف وتأمين الموقع.

واضاف انه تم توفير 7 حافلات من هيئة النقل وبالتعاون مع الهلال الأحمر تم نقل سكان البرج المتضرر للسكن في الفنادق في إمارة عجمان والشارقة.