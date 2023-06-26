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حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
27 يونيو 2023 01:12

الفجيرة (وام)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الأضحى المبارك، في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.
ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني من جموع المواطنين والمقيمين، في قصر سموه بالرميلة، عقب صلاة العصر في اليوم الأول، ثم في الفترتين الصباحية والمسائية في ثاني أيام عيد الأضحى.

حمد الشرقي
الفجيرة
عيد الأضحى
جامع الشيخ زايد
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