حجاج بيت الله يستعدون للوقوف بعرفة اليوم

حسين الحمادي (مكة المكرمة)

يستعد حجاج بيت الله للتوجه للوقوف بصعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، بعد أن أقاموا في مشعر منى في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد يوم أمس تحركات منظمة لحجاج دولة الإمارات في التوجه إلى مشعر منى والمبيت به، تحت إشراف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وبمستوى عالٍ من التنسيق بين فرق ولجان المكتب، وحملات الحج الإماراتية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد محمد سعيد النيادي، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، حرص المكتب، بلجانه وفرق عمله المختلفة، على توفير أقصى مستوى ممكن من الراحة، وتسهيل أداء المناسك لحجاج الدولة في مختلف الشعائر، مشيراً إلى أن مخيمات الدولة في مشعر منى مزودة بالعديد من الخدمات التي تضمن سهولة أداء المناسك.

وأضاف النيادي أن حجاج الإمارات انتقلوا بسلاسة إلى مخيماتهم في مشعر منى، حيث إن حركة التنقل تتم بشكل مدروس، وبمستويات عالية من التنسيق بين المكتب والجهات المعنية، مؤكداً الحرص الشديد على توفير احتياجات الحجاج المختلفة أثناء إقامتهم في المخيمات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات كافة لتنقلهم لأداء بقية المناسك.

وأوضح أن هناك آليات فعالة للتنسيق بين المكتب وحملات الحج الإماراتية، والتي تهدف في تفاصيلها كافة إلى توفير الراحة والطمأنينة للحجاج، وتلبية متطلباتهم أثناء أداء المناسك.

وأضاف أن تحركات حجاج الدولة في مشاعر الحج، مثل التحرك إلى مشعر منى ومن ثم التحركات إلى صعيد عرفة، والإفاضة من عرفة إلى مزدلفة وبقية المناسك، تتم تحت إشراف الفرق المختصة بمكتب شؤون حجاج الدولة، وفق متطلبات تهدف لضمان سلامة جميع حجاج الدولة أثناء تنقلهم بين المشاعر المختلفة.

كما تقوم الفرق الطبية التابعة للمكتب بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل من يحتاج إليها، من خلال مجموعة مميزة من الأطباء والطواقم الطبية المتكاملة، وهي على أتم الاستعداد لتوفير الدعم لأي حالات تستدعي الرعاية الصحية.

وتوجه النيادي بالشكر إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما توليه من اهتمام كبير ودعم مستمر للحجاج، بما يسهل عليهم أداء فريضة الحج وفق أعلى معايير الراحة والسلاسة، وتوفير احتياجاتهم كافة في مختلف مراحل أداء مناسك الحج.

وأكد النيادي أن كل هذه الجهود تتم بتنسيق تام مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة من خلال مؤسساتها المختلفة التي تبذل جهوداً ضخمة لتسهيل أداء المناسك للحجاج كافة من مختلف دول العالم.