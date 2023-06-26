عجمان (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، قرار اعتماد نظام التأمين الصحي للعاملين على الملاك المحلي في القيادة العامة لشرطة عجمان.

ويأتي القرار تعزيزاً لمبادئ العدالة والمسؤولية المجتمعية في حصول العاملين على الملاك المحلي في القيادة العامة لشرطة عجمان على الرعاية الصحية، ولخلق بيئة عمل محفزة، وتقديراً للكفاءات والخبرات والجهود المقدمة، والتخطيط الأمثل للموارد البشرية والمالية، ما يسهم في تعزيز مستوى الأداء في القيادة ويرفع من سعادة العاملين.

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بأسمى آيات الشكر والعرفان وجزيل الشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على هذه البادرة الطيبة في دعم العاملين على الملاك المحلي، ما يعكس تقدير سموهما لرجال الأمن وما يقدمونه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات، وعلى ما يوليه سموهما من حرص دائم واهتمام ومتابعة مباشرة للأداء وللعاملين في شرطة عجمان، ما يسهم بشكل أساسي في رفع سعادة العاملين واستقرارهم. كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، لإصداره قرار التأمين الصحي، استكمالاً لجهود القيادة الرشيدة في رعاية الموظفين، وتحسين حياتهم المعيشية في بيئة وظيفية تغمرها السعادة والحياة الصحية المستقرة، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل حافزاً كبيراً في مواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن، وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض عجمان ودولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وأضاف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن تطبيق نظام التأمين الصحي لمنتسبي شرطة عجمان ينطبق على جميع العاملين المحليين بمختلف رتبهم المدنية والعسكرية بناء على القرار الصادر وفقاً للأحكام والشروط المعمول بها لدى حكومة عجمان، مؤكداً أن تطبيق نظام التأمين الصحي للموظفين المحليين جاء حرصاً على الحفاظ على الكوادر البشرية، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية، وتعزيزاً لرفع وتحسين مظلة الأنظمة الداعمة لموظفي الحكومة واستقرار الأسر صحياً ونفسياً واجتماعياً.

وقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي التهنئة لمنتسبي الشرطة المحلية المشمولين بقرار التأمين الصحي، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق أرقى مستويات الأداء وتوفير أكثر الخدمات جودة وكفاءة وسرعة لجميع أفراد المجتمع من أجل ضمان سلامتهم وراحتهم وسعادتهم، داعياً الجميع إلى السير على خطى التميز في العمل والتفاني والإخلاص في خدمة المجتمع، والإخلاص في الواجب، والولاء للقيادة الرشيدة.