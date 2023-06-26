«رافدبيور هيلث» تفوز بجائزتين دوليتين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «بيور هيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، حصول شركة «رافد» التابعة لها، أول وأكبر شركة للمشتريات الجماعية في المنطقة والتي تركز بشكل أساسي على المشتريات الصحية، على جائزة أفضل مشروع مشتريات مستدامة للعام، وجائزة أفضل مشروع مشتريات عامة للعام، وذلك خلال مؤتمر المعهد القانوني للمشتريات والتوريد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسلمت الشركة الجائزتين، خلال حفل استضافه المعهد القانوني للمشتريات والتوريد، وهو مؤسسة بريطانية رائدة تعمل في 180 دولة، وتوفر للمهنيين المتخصصين في المشتريات وضعاً قانونياً، وتناصر اعتماد أفضل الممارسات في مجال العمليات والسياسات. حضر الفعالية كبير مسؤولي التواصل العالمي لدى المعهد، ديفيد تايلور.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة «بيور هيلث»: «نحن فخورون بما تحققه رافد من إنجازات المتميزة، ومساعيها لإحداث تغيير كبير في ممارسات المشتريات، وخفض تكاليف الرعاية الصحية داخل الإمارات وخارجها. وتشكّل الجائزتان شهادة على تفانيها الراسخ ومشاريعها البارزة والتزامها بتحقيق التميز عبر كل جوانب عملياتها».

وأضافت شايستا: «نلتزم في (بيورهيلث) بتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وخلق فرص عمل، ودعم منظومة رعاية صحية مستدامة داخل الدولة. ومن خلال المشاركة الفعالة والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين والاستثمار في القدرات المحلية، نؤكد التزامنا التام ببرنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV). وتعكس الجائزتان سعي (بيور هيلث) الدؤوب لتحقيق التميز، وتعزز مكانتنا كداعم وطني لقطاع الرعاية الصحية».

وقال محمد مصطفى سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد»: «يشرفنا الحصول على جائزتين من مؤسسة مرموقة، مثل المعهد القانوني للمشتريات والتوريد، ونعتبر ذلك شهادة على جهودنا في مجال الاستدامة والمشتريات العامة».