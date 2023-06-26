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«إقامة دبي» تسعد أطفالاً من ذوي الدخل المحدود

«إقامة دبي» تسعد أطفالاً من ذوي الدخل المحدود
27 يونيو 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع مؤسسة «القلب الكبير»، مبادرة مجتمعية لرسم البسمة على وجوه الأطفال ذوي الدخل المحدود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت عنوان «فرحتهم عيد»، وذلك بمساعدة 40 متطوعاً من «إقامة دبي»، حيث منحت الفعالية الفرصة للأطفال للتبضع وشراء كسوة العيد.
وتستهدف المبادرة «فرحتهم عيد» إدخال السعادة إلى قلوب هذه الفئات بهذه المناسبة الدينية العظيمة عبر توفير كسوة العيد لهم، ما يعزز وعيهم وشعورهم بالتعاون والتضامن المجتمعي، والتأكيد لهم بأنهم جزء أساسي من المجتمع.
ويأتي تنظيم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لهذه المبادرة، انطلاقاً من رؤيتها الاجتماعية، وفي إطار سياساتها وخططها لاستدامة العمل المجتمعي، والإسهام في تعزيز دور الفئات كافة من مكونات المجتمع التي تمثل إضافة إيجابية.

دبي
إقامة دبي
القلب الكبير
عيد الأضحى
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