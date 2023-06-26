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الإمارات

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين
27 يونيو 2023 00:37

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، مساء الاثنين، مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية، وأمن شعبها الصديق وسلامته.
من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن اعتزازه بمستوى تطور علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات، كما هنأ فخامته صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من الازدهار.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
اتصال هاتفي
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