170 مليون درهم قيمة ضبطيات جمارك أبوظبي من المواد المخدرة

أبوظبي (وام)

أعلنت «الإدارة العامة لجمارك أبوظبي» تسجيل 4663 محضر ضبط مواد مخدرة في جميع منافذ الإمارة الجمركية منذ بداية 2019 حتى نهاية مايو الماضي بقيمة تقديرية وصلت إلى أكثر من 170 مليون درهم، شملت 1.7 مليون جرام من المواد المخدرة والممنوعة منها نحو 1.5 مليون جرام من الهيروين، إضافة إلى 519 ألف حبة مخدرة منها قرابة 175 ألف حبة من الكبتاجون.

وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، إن جمارك أبوظبي تضع في مقدمة أولوياتها ضمان حماية المجتمع من أضرار ومخاطر المواد المخدرة، من خلال القيام بدورها الحيوي بصفتها السد المنيع وخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة المجتمع، بالتوازي مع جهودها في تسهيل التجارة المشروعة عبر جميع منافذ إمارة أبوظبي حسب القوانين والتشريعات القائمة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة تكثف جهودها بالعمل ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف أن جمارك أبوظبي تسعى باستمرار إلى تطوير قدراتها وكفاءاتها في عمليات التفتيش عبر تزويد المراكز الجمركية بأحدث تقنيات وأجهزة التفتيش العالمية والمبتكرة، إذ تمتلك 54 جهازاً متطوراً للتفتيش موزعة على المنافذ الجمركية، وتعمل حالياً على إضافة 52 جهازاً حديثاً لزيادة كفاءة المنافذ الحدودية، وتحسين تدفق المرور.