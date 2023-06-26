160 شركة ناشئة ودولية في أولى ورش «الفضاء.. عالم من الفرص»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أولى ورش عمل مبادرة «الفضاء.. عالم من الفرص» التي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء في مقرها بدبي، للتعريف بالفرص المطروحة في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً لأكثر من 160 شركة ناشئة ودولية موجودة في دولة الإمارات.

وقال المهندس محسن العوضي، مدير مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات: «كانت نسبة الحضور مذهلة، فقد توقعنا وجود 50-60 مشاركاً، لكن تمكنا من مشاركة فرص القطاع الفضائي الخاص المتنامي مع أكثر من 160 ممثلاً عن الشركات القائمة والشركات الناشئة على حد سواء»، مضيفاً: «كان لدى العديد من المشاركين خطط فعلية لفرص تطوير الأعمال التجارية ذات الصلة بالفرص التي نسعى لطرحها، ليس فقط بالنسبة لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، لكن لقطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات بأكمله».

وستقوم وكالة الإمارات للفضاء بعقد المزيد من فعاليات «الفضاء.. عالم من الفرص» محلياً ودولياً، من خلال مبادرة عالمية لاستقطاب رواد الأعمال والمواهب الجديدة للاستثمار في دولة الإمارات. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات في تحديد الفرص التجارية الحالية ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشاركة خريطة الدعم المستمر، وتطوير البحث والابتكار والخبرات القيمة للمشاركين في سوق الفضاء العالمي سريع النمو.

وستخلق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، فرصاً اقتصادية كبيرة للشركات الناشئة والدولية المقيمة في دولة الإمارات في قطاع الفضاء الإماراتي، والتي ستسهم في خلق مجالات جديدة وتسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وستعمل مبادرة «الفضاء.. عالم من الفرص»، على دعم التواصل مع الأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة المحتملة والشركات المتخصصة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى المؤسسات التي تعمل في البحث والتطوير لتعزيز عملها في مجال الفضاء وفق احتياجاته.

وتدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، توفير صندوق يدعم تطوير القدرات، ومرافق تجميع واختبار المركبات وعمليات المهمات الفضائية، بما يدعم تشجيع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم وكالة الإمارات للفضاء دعماً لتأسيس الشركات الناشئة في مجال الفضاء الوطني، فضلاً عن التوجيه والتمويل المستمر وتذليل العقبات كجزء من مبادرة برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية.

وستحظى مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، بالدعم والتطوير من قبل «أكاديمية الفضاء»، والتي تشكل برنامجاً تدريبياً مهنياً بقيادة وكالة الإمارات للفضاء، لتسريع تطوير الخبرات الهندسية والتقنية والابتكارية في قطاع الفضاء من خلال عدد من المؤسسات والشراكات الوطنية.

جمع بيانات

تمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على مدار 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، ثم تنتهي بالتحليق الأخير والهبوط على الكويكب السابع «جوستيشيا». ويستند تصميم مركبة المهمة، إلى الخبرات المكتسبة من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.

وتحمل المركبة الفضائية، اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «MBR اكسبلورر»، تقديراً لدور سموه التأسيسي في دفع عملية إنشاء ونمو برنامج الإمارات للفضاء.