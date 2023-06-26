ميثاء الشريف: القمر التجريبي «فاي» سيعمل لمدة عام واحد

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت ميثاء أحمد الشريف، نائب مدير مشروع استضافة الحمولة في مركز محمد بن راشد للفضاء، عن أن القمر التجريبي «فاي» هو قمر اصطناعي نموذجي مصمم لمهام مختلفة وتجربة حمولات وابتكارات متعددة في الفضاء بتكلفة قليلة وفترة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق القمر التجريبي «فاي» اليوم الساعة 3:34 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: «سيمر الإطلاق بمراحل عدة، ستكون البداية مع مرحلة الفصل، وبعدها سيبدأ العد التنازلي لمدة ساعتين لكي يستقبل الفريق بالمحطة الأرضية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الاصطناعي، وسيتم استخدام هذا الاتصال للتحقق من سلامة المركبة الفضائية واستعدادها لمواجهة اضطرابات الإطلاق».

‎وحول أبرز فوائد الحمولتين، قالت: «يحمل فاي التجريبي على متنه حمولتين أساسيتين: الحمولة الأولى هي تقنية إنترنت الأشياء تعمل على تردد 5G، حيث يستقبل القمر (فاي) بيانات من أجهزة وحساسات في مختلف المناطق ثم يتم إرسالها للمحطة الأرضية لتوفيرها للمستخدمين، أما الحمولة الثانية: نظام دفع يعمل باستخدام الماء لتغير مدار القمر وهو يعتبر نظاماً نظيفاً وصديقاً للبيئة».

وتابعت: «ستعمل مهمة القمر الاصطناعي (فاي - التجريبي) على تطوير تكنولوجيا الفضاء، حيث إن تصميمه ووظائفه المبتكرة تجعله الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ما يجعل مركز محمد بن راشد للفضاء رائداً في استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية».

وأضافت: «إن القمر الاصطناعي سيعمل لمدة عام واحد على الأقل، وستتم الاستفادة من البيانات على مدار عمر القمر، حيث سيتم توفير البيانات بشكل دوري للمحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء». ‎وحول أبرز المخاطر المتوقعة، قالت: «إن الخطورة الأساسية تكمن في المرحلة الأولى وهي مرحله إطلاق القمر الاصطناعي وانفصاله عن الصاروخ والتأكد من دخوله لمداره وفتح الألواح الشمسية للحصول على الطاقة، بمجرد تواصل القمر الاصطناعي مع المحطة الأرضية يعتبر القمر قد تعدى أبرز المخاطر».

وقالت: «بعد مرور 24 ساعة من وصول القمر الاصطناعي إلى مداره المحدد عند ارتفاع نحو 550 كيلومتراً سيتم التحكم في القمر الاصطناعي من داخل مختبرات الجامعة الأميركية في إمارة رأس الخيمة، وإجراء الاتصال الثاني في هذه المرحلة، والذي سيكون بمثابة نجاح لإطلاق المهمة.

وعقب الإطلاق الناجح تأتي مرحلة فتح الألواح الشمسية، حيث تم تخصيص فترة 5 أيام لهذه المرحلة المهمة، وسيقوم الفريق التقني لمركز محمد بن راشد للفضاء بالحفاظ على اتصال يومي لمدة 10 دقائق أثناء عبور القمر الاصطناعي فوق الإمارات».