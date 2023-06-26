«تدوير» تطلق مبادرة «مدينتي مستدامة» 2 يوليو

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، إطلاق مبادرة «مدينتي مستدامة» يوم 2 يوليو المقبل بهدف جمع ونقل النفايات الكبيرة الحجم والمخلفات الخضراء من مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد.

يأتي إطلاق المبادرة جزءاً من «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» بهدف تخصيص يومي الأحد والأربعاء على مدى شهرين لجمع ونقل النفايات كبيرة الحجم والمخلفات الخضراء في المدينتين، إلى جانب تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع حول كيفية التخلص السليم من النفايات وتلبية احتياجات متعامليها.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يأتي إطلاق مبادرة (مدينتي مستدامة) كجزء من (برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد) بما ينسجم مع مستهدفات الشركة الرامية إلى تعزيز الإدارة الفعالة والسليمة للنفايات، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي العالمية مدينة مستدامة».

وأضاف الظاهري: «نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود والعمل مع مركز التواجد البلدي على تعزيز وعي المجتمع بأفضل الممارسات البيئية للتخلص من النفايات الخضراء في الإمارة بشكل سليم وآمن، ليسهموا معنا في توفير بيئة آمنة ومستدامة للجميع، مع الحفاظ على المظهر العام للإمارة من خلال تبني السلوكيات البيئية السليمة التي من شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة، وذلك بما ينسجم مع المكانة التي حققتها أبوظبي في هذا المجال». من جانبه، أكد مركز التواجد البلدي حرصه على دعم الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المبادرات الهادفة لحماية البيئة، وذلك ضمن مسؤوليته والتزاماته باتباع أفضل الممارسات التي من شأنها ترسيخ قيم الاستدامة البيئية والحفاظ على صحة المجتمع وسلامته، وفي الوقت ذاته المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وحمايتها.

وقال «طلال الأحبابي» من مركز التواجد البلدي، إن مشاركة المركز مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) ضمن هذه المبادرة المميزة والتي تتضمن توعية أفراد المجتمع من خلال إرسال الرسائل النصية ونشر التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتثقيف المجتمع بشأن كيفية ترحيل المخلفات والنفايات بالشكل السليم، يأتي منسجماً مع الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين، وحرصهما المشترك على تحقيق أرقى مستويات النظافة العامة.