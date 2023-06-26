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«الفجيرة للموارد» تنظم عصفاً ذهنياً حول الاستدامة

مشاركون خلال الجلسة (وام)
27 يونيو 2023 01:10

الفجيرة (وام)

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نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، جلسة عصف ذهني للمنشآت التعدينية وأصحاب القرار والمعنيين، انطلاقاً من استراتيجيتها نحو تحفيز هذه المنشآت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة وتخفيض البصمة الكربونية، والوقوف على أهم الأفكار الفعّالة لدعم شركات القطاع الخاص.
واستعرض المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، خلال الورشة التي شاركت فيها أكثر من 50 منشأة، أفضل الخطط والممارسات التي نفذتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مؤخراً، والرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام وترسيخ مكانة الفجيرة إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار في القطاع التعديني، مُشدّداً على ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل استخدام الطاقة الشمسية والرياح مصادر بديلة للطاقة التقليدية، وكذلك الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات التعدينية.
كما قدّم المشاركون مقترحات وآراء هادفة تسهم في تقليل البصمة الكربونية، وترتقي لتطلعاتهم المستقبلية في القطاع التعديني.

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
البصمة الكربونية
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